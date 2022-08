Horizon 8.0 (2006) API Changelog

These are all available methods in Horizon 8.0 2006.

API Explorer Page: VMware Horizon Server API – VMware API Explorer – VMware

Swagger Specification Download: https://vdc-download.vmware.com/vmwb-repository/dcr-public/f1131c66-d190-4fe8-9684-d1617307afdc/6b717dc5-634a-4f27-9107-ce475def55d4/REST-api-docs_8.0_postRC.json

There are changes from Horizon 7.* but I am only documenting for 8.* so this is the full list of available methods.

Methods

/

/refresh post /login post /logout post

/config

/config/v1/environment-properties get /config/v1/ic-domain-accounts get /config/v1/ic-domain-accounts post /config/v1/ic-domain-accounts/{id} delete /config/v1/ic-domain-accounts/{id} get /config/v1/ic-domain-accounts/{id} put /config/v1/im-assets get /config/v1/im-assets post /config/v1/im-assets/{id} delete /config/v1/im-assets/{id} get /config/v1/im-assets/{id} put /config/v1/im-assets/action/bulk-create post /config/v1/im-streams get /config/v1/im-streams post /config/v1/im-streams/{id} delete /config/v1/im-streams/{id} get /config/v1/im-streams/{id} put /config/v1/im-streams/action/bulk-create post /config/v1/im-tags get /config/v1/im-tags post /config/v1/im-tags/{id} delete /config/v1/im-tags/{id} get /config/v1/im-tags/{id} put /config/v1/im-tags/action/bulk-create post /config/v1/im-versions get /config/v1/im-versions post /config/v1/im-versions/{id} delete /config/v1/im-versions/{id} get /config/v1/im-versions/{id} put /config/v1/im-versions/action/bulk-create post /config/v1/rcx/clients post /config/v1/rcx/clients/{id} delete /config/v1/rcx/clients/{id} put /config/v1/rcx/servers get /config/v1/settings get /config/v1/settings put /config/v1/settings/feature get /config/v1/settings/feature put /config/v1/settings/general get /config/v1/settings/general put /config/v1/settings/security get /config/v1/settings/security put /config/v1/virtual-centers get

/entitlements

/entitlements/v1/application-pools delete /entitlements/v1/application-pools get /entitlements/v1/application-pools post /entitlements/v1/application-pools/{id} get /entitlements/v1/desktop-pools delete /entitlements/v1/desktop-pools get /entitlements/v1/desktop-pools post /entitlements/v1/desktop-pools/{id} get

/external

/external/v1/ad-domains get /external/v1/ad-users-or-groups get /external/v1/ad-users-or-groups/{id} get /external/v1/ad-users-or-groups/action/change-user-password post /external/v1/ad-users-or-groups/action/validate-user-encrypted-credentials post /external/v1/base-snapshots get /external/v1/base-vms get /external/v1/customization-specifications get /external/v1/datacenters get /external/v1/datastore-paths get /external/v1/datastores get /external/v1/hosts-or-clusters get /external/v1/network-interface-cards get /external/v1/network-labels get /external/v1/resource-pools get /external/v1/vm-folders get /external/v1/vm-templates get

/inventory

/inventory/v1/application-icons get /inventory/v1/application-icons/{id} get /inventory/v1/application-pools get /inventory/v1/application-pools post /inventory/v1/application-pools/{id} delete /inventory/v1/application-pools/{id} get /inventory/v1/application-pools/{id} put /inventory/v1/desktop-pools get /inventory/v1/desktop-pools/{id} get /inventory/v1/desktop-pools/{id}/action/add-machines post /inventory/v1/desktop-pools/{id}/action/add-machines-by-name post /inventory/v1/desktop-pools/{id}/action/remove-machines post /inventory/v1/desktop-pools/{id}/installed-applications get /inventory/v1/farms get /inventory/v1/farms/{id} get /inventory/v1/farms/{id}/installed-applications get /inventory/v1/machines delete /inventory/v1/machines get /inventory/v1/machines/{id} delete /inventory/v1/machines/{id} get /inventory/v1/machines/{id}/action/assign-users post /inventory/v1/machines/{id}/action/unassign-users post /inventory/v1/machines/action/enter-maintenance post /inventory/v1/machines/action/exit-maintenance post /inventory/v1/machines/action/rebuild post /inventory/v1/machines/action/recover post /inventory/v1/machines/action/reset post /inventory/v1/machines/action/restart post /inventory/v1/sessions get /inventory/v1/sessions/{id} get /inventory/v1/sessions/action/disconnect post /inventory/v1/sessions/action/logoff post /inventory/v1/sessions/action/reset post /inventory/v1/sessions/action/restart post /inventory/v1/sessions/action/send-message post /inventory/v2/desktop-pools get /inventory/v2/desktop-pools/{id} get

/monitor

/monitor/ad-domains get /monitor/connection-servers get /monitor/event-database get /monitor/farms get /monitor/gateways get /monitor/rds-servers get /monitor/saml-authenticators get /monitor/v1/connection-servers/{id} get /monitor/v1/farms/{id} get /monitor/v1/gateways/{id} get /monitor/v1/pods get /monitor/v1/pods/{id} get /monitor/v1/rds-servers/{id} get /monitor/v1/saml-authenticators/{id} get /monitor/v1/true-sso get /monitor/v1/true-sso/{id} get /monitor/v1/view-composers/{vcId} get /monitor/v1/virtual-centers/{id} get /monitor/v2/ad-domains get /monitor/v2/connection-servers get /monitor/v2/gateways get /monitor/v2/pods get /monitor/v2/saml-authenticators get /monitor/v2/view-composers get /monitor/v2/virtual-centers get /monitor/view-composers get /monitor/virtual-centers get